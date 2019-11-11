Причиной отравления в столовой «Ленты» стал больной работник кухни

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-11T14:00:22+03:00

Он скрыл кишечную инфекцию и щедро поделился ей с коллегами

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В петербургском Роспотребнадзоре назвали основную причину отравления офисных работников торговой сети «Лента», которые слегли с кишечной инфекцией на прошлой неделе. Всего на больничный ушли больше сотни человек. А заразил из всех один из работников кухни.

- История проста и незамысловата. Один из сотрудников столовой заболел кишечной инфекцией и скрыл это, - заявила глава Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

По ее словам всего было зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе 40 из них - дизентерия. Сейчас в стационаре остается 16 человек, а было 43. Люди выздоравливают и выходят на работу.

Напомним, что ранее Приморский районный суд приостановил деятельность офисной столовой «Ленты» на 37 суток. Магазинов инцидент никак не коснулся.

ИСТОЧНИК KP.RU