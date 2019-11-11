Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток
Приморский районный суд Петербурга принял решение приостановить деятельность столовой офиса торговой сети «Лента», где на прошлой неделе отравились больше ста человек. До середины декабря работать местная кухня не будет.
- Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд приостановил деятельность столовой на 37 суток, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
То есть офисная столовая «Ленты» сможет открыться не ранее 10 декабря. До этого времени сотрудники будут питаться иным способом. Впрочем, может быть это и неплохо, ведь именно еда из собственной кухни стала причиной отравления десятков человек. При этом больше половины слегших с кишечным расстройством пришлось госпитализировать.
Расследование причин инцидента продолжает Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU