Столовую «Ленты» закрыли по решению суда на 37 суток

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-11T11:14:38+03:00

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Приморский районный суд Петербурга принял решение приостановить деятельность столовой офиса торговой сети «Лента», где на прошлой неделе отравились больше ста человек. До середины декабря работать местная кухня не будет.

- Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд приостановил деятельность столовой на 37 суток, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

То есть офисная столовая «Ленты» сможет открыться не ранее 10 декабря. До этого времени сотрудники будут питаться иным способом. Впрочем, может быть это и неплохо, ведь именно еда из собственной кухни стала причиной отравления десятков человек. При этом больше половины слегших с кишечным расстройством пришлось госпитализировать.

Расследование причин инцидента продолжает Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU