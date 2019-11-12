2019-11-12T10:12:29+03:00
Происшествия

Из-за отсутствия света на железнодорожной станции в Пушкине, пассажиров пропускают без билетов

На Витебском вокзале образовалась огромная очередь в кассу на выход
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за отсутствия света на железнодорожной станции в Пушкине, на Витебском вокзале произошел коллапсИз-за отсутствия света на железнодорожной станции в Пушкине, на Витебском вокзале произошел коллапсФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители города Пушкин рассказывают о том, что на железнодорожной станции «Царское село» отсутствует электричество. Утром во вторник, 12 ноября, горожане пришли на вокзал, чтобы отправиться на учебу и работу в Петербург. Но оказалось, что все помещение погружено в полный мрак. Из-за отсутствия света пассажиров пропускали на электрички без билетов.

- Хотелось бы думать, что – халява. Но в электричке все равно все проверят и заставят купить билет, - пояснили соцсетях пассажиры электропоездов.

Однако из-за этого перебоя с электричеством в Пушкине, на Витебском железнодорожном вокзале в Петербурге, куда прибывают поезда по данному направлению, образовался коллапс. Кондукторов во многих электричках не было до самой конечной остановки, поэтому на вокзале образовалась огромная очередь в кассу на выход. Люди стоят минут по 20 для того, чтобы купить билет и пройти через турникеты.

Причина проблем с электричеством в Пушкине пока что не известна. Напомним, что накануне вечером, 11 ноября, без света остались жители Сестрорецка и Репино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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