Девятилетний мальчик стал жертвой сожителя матери, жестоко избившего его во время «воспитательной» беседы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-12T13:45:46+03:00

Маленький петербуржец попал в больницу с опухолью мозга, а полиции мужчина сказал, что ребенок пострадал во время бокса

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Жертвой домашнего насилия стал девятилетний житель Петербурга, которого избил сожитель его матери в ходе «воспитательной» беседы. Ребенок был госпитализирован в больницу 5 ноября с множественными ушибами тела, лица и отеком головного мозга. Однако изначально родители заявили врачам и полиции, что мальчик так сильно пострадал во время тренировки по боксу.

- Проведя проверку, следователи выяснили, что третьеклассника избил 34-летний сожитель его матери. По словам мужчины, он несколько раз ударил ребенку во время «воспитательной» беседы за плохое поведение, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сам инцидент произошел еще 2 ноября. Однако спустя три дня мальчику стало хуже, у него появились судороги и тошнота. Тогда родители госпитализировали его в больницу.

Мужчину, избившего девятилетнего мальчика задержали и в понедельник, 11 ноября, заключили под стражу. Оказалось, что он уроженец Республики Марий Эл, в Петербурге находится без регистрации и проживает с матерью ребенка с прошлого года. Также ранее он судим за кражу.

После того, как ребенок был госпитализирован, мужчина скрывался от полиции, однако его удалось найти и возбудить уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также сейчас решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU