2019-11-12T13:47:47+03:00
Общество

В Петербурге появились первые новогодние елки

Несколько пушистых красавиц установили у супермаркетов одной торговой сети
Петр КИБЕР
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На дворе еще ноябрь, а первые елки уже нарядились и ждут праздника.На дворе еще ноябрь, а первые елки уже нарядились и ждут праздника.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До Нового года еще больше полутора месяцев, а первые праздничные елки уже появились на улицах Санкт-Петербурга. Но пока это не те конструкции, что установят городские власти в скверах и на площадях, а пушистые красавицы у супермаркетов.

- Мы всегда одни из первых ставим новогодние елки у своих магазинов, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе торговой сети.

Так, пушистые и нарядные деревца появились на улице Савушкина, на Богатырском проспекте, на проспекте Маршала Жукова, на улице Типанова и по другим адресам.

Первые пушистые красавицы стоят у сети гипермаркетов. Но на асфальте - снега-то нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые пушистые красавицы стоят у сети гипермаркетов. Но на асфальте - снега-то нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Жаль, что стоят елочки на голом асфальте. Когда погода в Петербурге будет соответствовать новогодним праздникам - неизвестно. Синоптики обещают похолодание и снег после 20-х чисел ноября, но прогноз есть прогноз и вероятность того, что он сбудется, всего 60 процентов.

А пока над Северной столицей властвует атлантический циклон и в городе тепло, пасмурно и совсем не похоже на скорую зиму.

Напомним, что на новогоднее украшение Петербурга Смольный намерен потратить 337 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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