В Петербурге появились первые новогодние елки
До Нового года еще больше полутора месяцев, а первые праздничные елки уже появились на улицах Санкт-Петербурга. Но пока это не те конструкции, что установят городские власти в скверах и на площадях, а пушистые красавицы у супермаркетов.
- Мы всегда одни из первых ставим новогодние елки у своих магазинов, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе торговой сети.
Так, пушистые и нарядные деревца появились на улице Савушкина, на Богатырском проспекте, на проспекте Маршала Жукова, на улице Типанова и по другим адресам.
Первые пушистые красавицы стоят у сети гипермаркетов. Но на асфальте - снега-то нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
Жаль, что стоят елочки на голом асфальте. Когда погода в Петербурге будет соответствовать новогодним праздникам - неизвестно. Синоптики обещают похолодание и снег после 20-х чисел ноября, но прогноз есть прогноз и вероятность того, что он сбудется, всего 60 процентов.
А пока над Северной столицей властвует атлантический циклон и в городе тепло, пасмурно и совсем не похоже на скорую зиму.
Напомним, что на новогоднее украшение Петербурга Смольный намерен потратить 337 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU