2019-11-12T19:24:20+03:00
Досуг

Петербуржцы устроили пышные поминки бару «Винный шкаф» на Рубинштейна

9 ноября после проверки Роспотребнадзора любимое многими горожанами заведение закрыли
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пышные поминки "Винного шкафа" привлекли внимание прохожих. Фото: СОЦСЕТИПышные поминки "Винного шкафа" привлекли внимание прохожих. Фото: СОЦСЕТИ
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Заядлые посетители бара «Винный шкаф» на улице Рубинштейна устроили заведению поминки. Напомним, оно закрылось 9 ноября. Этому способствовали местные жители, которые пожаловались в Роспотребнадзор на то, что в их квартирах стоит шум и гам из-за работы бара.

12 ноября у «Винного шкафа» в последний раз собрались многие поклонники. Простились с баром достойно и с юмором, принеся алкоголь, а также много траурных воздушных шариков и венков от «братвы» или рестораторов.

- Мы закрылись, но отдадим «Шкафу» последнюю честь - возложим венки, выпьем и постоим. Приходите нас поддержать в эту сложную минуту, приносите цветы или вино с собой, если хотите. «Шкаф» заслужил вашу любовь и пышные проводы. Не подведите его в последний раз, - приглашали на прощальную встречу организаторы ранее через соцсети.

Добавим, что бар проработал на улице Рубинштейна 5 лет. Это уже пятое по счету заведение, которое закрылось после проверок Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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