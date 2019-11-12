2019-11-12T20:28:26+03:00
Общество

Петербург поборется с узбекским городом за право стать столицей «Тотального диктанта-2020»

Также в соперниках - Казань, Вологда, Тамбов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Итоги конкурса подведут 1 февраля 2020 года. Фото: totaldict.ruИтоги конкурса подведут 1 февраля 2020 года. Фото: totaldict.ru
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В сети подвели итоги голосования за столицу «Тотального диктанта-2020». Всероссийская акция настолько понравилась петербуржцам, что Северная столица вошла в тройку городов-победителей. Свой голос за Петербург отдали 3,5 тысяч человек. В список вошли Казань, Тамбов и Вологда, но больше всего поддержки оказалось у города Нукус из Узбекистана.

- Далее представители Петербурга подготовят презентацию города и поборются за право стать столицей диктанта. На подготовку у них уйдет несколько месяцев. Итоги конкурса подведет компетентное жюри 1 февраля 2020 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в случае победы в Северную столицу приедет автор текста нового «Тотального диктанта». Он лично прочтет фрагмент своего произведения 4 апреля на главной городской площади мероприятия. Напомним, в 2019 году пятерки за диктант получили 1350 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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