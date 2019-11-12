Петербуржцам с детьми-инвалидами выделят деньги на покупку жилья

СЕГОДНЯ 22:27 2019-11-12T22:28:56+03:00

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Жители Петербурга, имеющие детей-инвалидов, смогут получить деньги на покупку жилья. Соответствующие два закона 12 ноября подписал губернатор. Их опубликовали на официальном сайте администрации.

- Новый закон устанавливает социальную выплату на строительство или же приобретение жилья. Она полагается семьям с детьми-инвалидами. При этом они должны быть в числе тех граждан, которых признали нуждающимися в жилых помещениях или в содействии в улучшении жилищных условий, - сообщает пресс-служба Смольного.

Порядок и условия получения выплат, а также порядок расчета их размера, будет устанавливаться правительством Петербурга.

Напомним, ранее в Смольном рассказали о новых льготах для горожан в 2020 году. В частности, наконец-то станет легче дышать собственникам комнат в коммуналках. Им помогут налоговыми льготами.

ИСТОЧНИК KP.RU