Автобус застрял рядом с «Газелью» под «Мостом глупости», перекрыв весь проезд

13 Нояб. 12:45 2019-11-13T12:45:50+03:00

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Видимо, «Мост глупости» в Петербурге имеет какое-то мистическое поле, так как рядом с ним водители крупногабаритного транспорта в упор перестают видеть перед собой препятствие и осознавать реальность. Не успела еще выбраться из-под переправы застрявшая утром в среду, 13 ноября, 173-я «Газель», как рядом с ней примостился автобус. По коварности мост можно уже сравнивать со знаменитыми кинозлодеями.

- Каждое утро под этим мостом езжу, но, чтобы один застрял объезжая другого застрявшего, это уже новый уровень, - удивился петербургский автомобилист.

Крупногабаритную парочку пользователи сети сравнили с персонажами фильма «Тупой и еще тупее». Такого комбо у «Моста глупости» еще никогда не было. Так, буквально за пару часов копилка конструкции пополнилась на две жертвы до 174-х застрявших. А день еще только начинается.

Пока одни петербуржцы смеются, другие автомобилисты страдают. Застрявшие под мостом «Газель» и автобус полностью перекрыли собой проезд. Теперь водители не знаю, как объехать препятствие, а вокруг образовался затор.

«Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге получил такое название из-за того, что под ним постоянно застревают «Газель», а также другие крупногабаритные автомобили. Несмотря на то, что вокруг стоит не один знак с предупреждением о том, что не каждая машина под ним пройдет, грузовики упорно продолжают штурмовать переправу, ну, а она ловить своих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU