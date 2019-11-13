2019-11-13T18:19:48+03:00
Экономика

Прожиточный минимум в Петербурге требуют увеличить до 20 тысяч рублей

В настоящее время прожиточный минимум в городе на Неве составляет 11 тыс. 465 рублей
Ольга НАЗАРКИНА
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Депутаты городского парламента на заседании в среду рассмотрели проект закона о прожиточном минимуме и потребительской корзине в Петербурге.Депутаты городского парламента на заседании в среду рассмотрели проект закона о прожиточном минимуме и потребительской корзине в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Депутаты городского парламента на заседании в среду рассмотрели проект закона о прожиточном минимуме и потребительской корзине в Петербурге.

Напомним, именно на основе прожиточного минимума власти устанавливают льготы и социальные выплаты. Для определения минимума используется уровень потребительской корзины. Она будет оставаться неизменной до конца 2020 года. В 2021 году ЗакСу предстоит определить порядок ее определения.

Депутат Алексей Ковалев обратил внимание, что многие его коллеги забывают о том, что в состав самой корзины входят не только продукты, но и лекарства, промышленные товары, услуги, необходимые, чтобы люди могли поддерживать минимальный уровень жизни.

- Перекос пошел лет семь назад, когда оплата ЖКХ просто перехлестнула через край. Люди платят огромные деньги за отопление. И это в корзине тоже надо учитывать. В правительстве посчитали, что если корзину определять, как раньше, в натуральном выражении, то прожиточный минимум надо увеличить раза в полтора. А так взяли какую-то абстрактную величину, минимум установили, а ниже него половина населения, - возмутился он в комментарии «КП-Петербург».

По его мнению, прожиточный минимум должен быть 20 тыс. рублей, ведь человеку нужно не только есть, «но где-то спать, как-то обогреваться».

- На этой неделе я буду вносить поправки, чтобы вернуться к прежней системе определения потребительской корзины, исходя из натуральных благ, - подчеркнул парламентарий.

Ковалев обратил внимание, что потребительская корзина в Петербурге по закону устанавливается раз в пять лет, но никакого порядка фактически нет, и это надо исправлять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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