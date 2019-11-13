2019-11-13T18:43:49+03:00
Происшествия

СПбГУ уволил историка Соколова и объяснил, почему

Приказ об увольнении ученого подписал 11 ноября
Ольга НАЗАРКИНА
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63-летний доцент СПбГУ Соколов уволен из вуза после того, как стал обвиняемым в громком деле убийства своей молодой любовницы.63-летний доцент СПбГУ Соколов уволен из вуза после того, как стал обвиняемым в громком деле убийства своей молодой любовницы.Фото: YouTube
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Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко. Об этом официально объявили в самом вузе.

- Соколов уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе университета.

Напомним, 11 ноября уже бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве молодой любовницы. По предварительной версии, 7 ноября он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, а в ночь на субботу, 9 ноября, историк решил избавиться от трупа девушки, расчленив его. Его поймали, когда он прыгнул в Мойку, чтобы утопит отчленненные руки несчастной.

После этого Соколова доставили в больницу, а полиция направилась к нему в квартиру на набережной Мойки, где было найдено обезглавленное тело молодой женщины.

Также, пока по неофициальным данным, «КП» стало известно, что после истории с Соколовом снят с должности и декан истфака СПбГУ - непосредственный начальник ученого-расчленителя.

Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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