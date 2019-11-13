Анонсирован конкурс на концепцию парка «Тучков буян», в котором можно побороться за 60 тысяч долларов

13 Нояб. 21:46 2019-11-14T20:08:07+03:00

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В Петербурге анонсировали конкурс на создание концепции парка «Тучков буян». Он стартует 15 ноября. К участию приглашаются не только российские, но и зарубежные ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Заявку можно будет подать на сайте park-spb.ru.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему Смольный должен остановить конкурс на проект Тучкова Буяна 00:00 00:00

- В жюри конкурса войдут 14 российских и иностранных профессионалов, среди которых числится и главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев. Уже 3-4 февраля 2020 года определится восьмерка конкурсантов. Они получат по 60 тысяч долларов в качестве вознаграждения. А 3-6 июня объявят тройку финалистов. Автор победившей концепции получит еще дополнительные 50 тысяч долларов, - рассказывают пресс-службы Смольного и международного конкурса.

Добавим, что внести свою лепту в будущее арт-парка смогут и обычные горожане. В эти дни проходят открытые обсуждения концепции «Тучкова буяна». Все три встречи посвящены дискуссиям о функциональном наполнении арт-парка. Напомним, ранее петербуржцы проголосовали за то, чтобы в арт-парке появились газон, зимний каток, ботанический сад и детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU