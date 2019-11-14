«Стыдно за культурную столицу»: Игорь Албин раскритиковал новый метабренд Петербурга

14 Нояб. 11:28 2019-11-14T11:28:59+03:00

Новый метабренд за 7 миллионов рублей не понравился Игорю Албину. Фото: vk.com/visitpetersburg

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Представленный накануне новый метабренд Санкт-Петербурга (другими словами туристический логотип города) вызвал неоднозначную реакцию и у горожан и у специалистов и даже у бывших чиновников Смольного. Так, Игорь Албин, работавший вице-губернатором во времена Георгия Полтавченко, отозвался о «бирюзовом северном солнце» в своем телеграмм-канале.

- Можно было предложить что-то из направления «ню». Но если серьезно, стыдно за культурную столицу, - написал Албин.

Напомним, что новый символ Санкт-Петербурга разрабатывали специалисты компании SPN Communications. По их словам, они уделили особое внимание не только внешнему виду метабренда, но и смыслу, который он несет.

В основе метабренда - идея о городе личностей, которые раскрывают здесь свой потенциал. Петербург - место, создающее людей. Лозунг - «создавать великое» (Create the Great).

Само изображение символизирует северное солнце, которое светит над городом зимой и летом, а также разводные мосты, которые угадываются в шрифтовой композиции («створки» моста в двух буквах Е).

По некоторой информации, на создание метабренда было потрачено около семи миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU