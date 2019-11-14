«Стыдно за культурную столицу»: Игорь Албин раскритиковал новый метабренд Петербурга
Представленный накануне новый метабренд Санкт-Петербурга (другими словами туристический логотип города) вызвал неоднозначную реакцию и у горожан и у специалистов и даже у бывших чиновников Смольного. Так, Игорь Албин, работавший вице-губернатором во времена Георгия Полтавченко, отозвался о «бирюзовом северном солнце» в своем телеграмм-канале.
- Можно было предложить что-то из направления «ню». Но если серьезно, стыдно за культурную столицу, - написал Албин.
Напомним, что новый символ Санкт-Петербурга разрабатывали специалисты компании SPN Communications. По их словам, они уделили особое внимание не только внешнему виду метабренда, но и смыслу, который он несет.
В основе метабренда - идея о городе личностей, которые раскрывают здесь свой потенциал. Петербург - место, создающее людей. Лозунг - «создавать великое» (Create the Great).
Само изображение символизирует северное солнце, которое светит над городом зимой и летом, а также разводные мосты, которые угадываются в шрифтовой композиции («створки» моста в двух буквах Е).
По некоторой информации, на создание метабренда было потрачено около семи миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU