2019-11-14T11:58:07+03:00
Общество

«Медведи не тонут»: Умка вернулся на набережную канала Грибоедова

Коммунальщики закрасили изображение медвежонка на гранитных плитах, но он появился снова
Лилия КОЗЛОВА
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Медвежонок Умка вернулся на набережную канала Грибоедова / Фото: Марк Бырдин @mark_byrdinМедвежонок Умка вернулся на набережную канала Грибоедова / Фото: Марк Бырдин @mark_byrdin
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В Петербурге на набережную канала Грибоедова вернулся персонаж известного советского мультфильма белый медвежонок Умка. В четверг, 14 ноября, изображение улыбчивого героя снова появилось на гранитных плитах, но на этот раз с баннером, на котором написано: «Медведи не тонут». Стрит-арт – дело рук петербургского художника, известного под именем Loketski.

- Даже не представляете, какую радость вы приносите очень многим людям, - оценили работу петербуржцы.

Первая инсталляция с Умкой появилась 12 ноября на канале в том месте, где несколько гранитных плит обвалились в воду и появилась угроза разрушения. Тогда, чтобы укрепить канал, дыру заделали мешками с песком. Именно их и использовал художник как искусственный айсберг, на которого «посадил» медвежонка. Умка был нарисован водорастворимой краской, а вокруг него красовалась надпись: «А наше солнце тоже акула проглотила?». Однако уже на следующий день коммунальщики смыли изображение.

На этот раз Умка вернулся очень быстро с жизнеутверждающим и позитивным посылом. Сам художник отметил, что при создании инсталляции ни один камень набережной не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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