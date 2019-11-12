Мешки в канале Грибоедова стали арт-объектом
«Мы плывем на льдине, как на бригантине...», - знакомую с детства песенку из мультфильма про медвежонка Умку вновь напевают жители Петербурга. Причиной тому стало граффити на набережной канала Грибоедова. Именно здесь, на мешках, укрепляющих обвалившуюся облицовку, стараниями уличного художника Loketski и поселился милый медвежонок.
- Нас всех так и подмывает, - иронично называет свою инсталляцию в «Инстаграме» сам художник.
Сделан рисунок напротив дома номер 80, где осенью 2019 года в воду рухнули несколько гранитных блоков облицовки, подмытых течением канала.
Позднее специалисты «Мостотреста», в чьем ведении находится набережная, установили в промоину поддерживающую конструкцию, подперев гранит деревянным бруском. А еще через некоторое время обложили проблемное место межами со строительной смесью, которая должна задержать разрушение.
В таком виде набережная простоит до 2021 года, когда ей устроят капитальный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU