2019-11-12T15:22:13+03:00
Общество

Мешки в канале Грибоедова стали арт-объектом

Уличный художник посадил на них медвежонка Умку из известного мультфильма
Петр КИБЕР
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На набережной канала Грибоедова поселился медвежонок Умка. Фото: instagram.com/loketskiНа набережной канала Грибоедова поселился медвежонок Умка. Фото: instagram.com/loketski
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«Мы плывем на льдине, как на бригантине...», - знакомую с детства песенку из мультфильма про медвежонка Умку вновь напевают жители Петербурга. Причиной тому стало граффити на набережной канала Грибоедова. Именно здесь, на мешках, укрепляющих обвалившуюся облицовку, стараниями уличного художника Loketski и поселился милый медвежонок.

- Нас всех так и подмывает, - иронично называет свою инсталляцию в «Инстаграме» сам художник.

Сделан рисунок напротив дома номер 80, где осенью 2019 года в воду рухнули несколько гранитных блоков облицовки, подмытых течением канала.

Позднее специалисты «Мостотреста», в чьем ведении находится набережная, установили в промоину поддерживающую конструкцию, подперев гранит деревянным бруском. А еще через некоторое время обложили проблемное место межами со строительной смесью, которая должна задержать разрушение.

В таком виде набережная простоит до 2021 года, когда ей устроят капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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