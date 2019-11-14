2019-11-14T15:13:47+03:00
Происшествия

Подросткам, которые порезали мигранту ягодицу, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

Два студента, школьник и безработный нанесли мужчине несколько ножевых ранений и отобрали его телефон, рюкзак и одежду
Петр КИБЕР
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Школьник, два студента и безработный напали на мигранта ради грабежа.Школьник, два студента и безработный напали на мигранта ради грабежа.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В течение двух суток полицейские Красногвардейского района смогли раскрыть вооруженное ограбление гражданина Узбекистана. 11 ноября 38-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями груди, поясницы и ягодицы. Стражам порядка он рассказал, что в перелеске у железнодорожной станции «Пост Ковалево» на него напали неизвестные.

- Установлено, что 11.11.2019 на пересечении улиц Полевой и 2-й Поперечной четверо неизвестных, распылив из аэрозольного баллончика неустановленное вещество в лицо потерпевшему, нанесли ему несколько ударов колюще-режущим предметом, избили ногами, после чего отобрали мобильный телефон «Самсунг», рюкзак и одежду, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Раненый мигрант смог сам добраться до дома, откуда вызвал полицию. А через два дня оперативникам удалось найти подозреваемых. Ими оказались четверо подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Все - жители Ленобласти. Двое из них учатся в колледже, один, старший - без определенных занятий, а младший оказался школьником. У них изъяты вещи пострадавшего. Все четверо задержаны. По статье «Разбой» им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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