Все круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены с 14 по 20 ноября

14 Нояб. 16:38 2019-11-14T16:38:50+03:00

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Почти на неделю, с 14 по 20 ноября, без путешествий по морю остались пассажиры парома «Принцесса Анастасия», курсирующего по Балтийскому морю. Увы, но из-за ремонта уплыть из Петербурга на судне будет нельзя.

- Отменены следующие отправления парома: из Санкт-Петербурга — 14 (полный круизный маршрут), 16 и 18 ноября 2019 года, из Хельсинки — 15 и 17 ноября 2019 года, из Таллинна — 19 ноября 2019 года, из Стокгольма — 20 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба паромной компании MOBY SPL.

Причиной, по словам компании-оператора, стал внеплановый ремонт судна, который пройдет ради обеспечения безопасности пассажиров.

Туристы, которые купили круизы на указанные даты, могут перебронировать их на декабрь 2019 года или на сезон 2020-го. Есть возможность и совсем отказаться от поездки.

Напомним, что 6 ноября, во время рейса на пароме произошла поломка генератора и отключилось электричество. Это случилось при выходе из Стокгольма. Капитан вернул судно в порт. После проверки круиз продолжился. В Петербург «Принцесса Анастасия» пришла с 15-часовым опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU