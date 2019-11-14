2019-11-14T19:19:14+03:00
Общество

В Пулково хотят увеличить число рейсов и направлений после отмены регулирования тарифов

Ранее антимонопольная служба разрешила аэропорту самостоятельно устанавливать размер сборов
Петр КИБЕР
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Благодаря решению ФАС число маргрутов из Пулково может существенно вырости.Благодаря решению ФАС число маргрутов из Пулково может существенно вырости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский аэропорт Пулково планирует существенно увеличить количество внутренних и международных маршрутов. Такое заявление руководство воздушной гавани сделало после решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить регулирование тарифов на обслуживание в Санкт-Петербурге международных и московских рейсов.

- Благодаря поддержке ФАС, мы имеем возможность гибкого и оперативного управления тарифами на обслуживание в Пулково рейсов за рубеж и в Москву. Это позволит реализовать стратегию развития аэропорта как международного хаба и будет способствовать росту количества прямых маршрутов, в том числе в сегменте низкобюджетных перевозок, и увеличению доли трансферного пассажиропотока. Уверен, что эта мера в комплексе с действующими электронными визами и предстоящим введением седьмой свободой воздуха для иностранных авиакомпаний даст мощный толчок для притока регионального трафика и иностранных туристов в Санкт-Петербург, - заявил генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

На деле решение ФАС означает, что Пулково сам сможет устанавливать тарифы для авиакомпаний. И не столько вверх, сколько вниз. А именно низкая стоимость обслуживания является главным «магнитом» для лоукостеров. Ведь чем меньше портовые сборы, тем дешевле билеты. А это хорошо всем: и пассажирам и самим перевозчикам и аэропорту, который получает дополнительный траффик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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