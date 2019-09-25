В Пулково представили список стран для полетов по «открытому небу»

Петербургский аэропорт планирует получить статус «открытого неба». Это значит, что в Пулково может стать больше прямых международных рейсов. И конечно, расширится география полетов.

Для этого необходимо, чтобы Пулково сняли так называемые ограничения на пятую и седьмую свободы воздуха. Тогда иностранные авиакомпании смогут выполнять перелеты в Петербург не только из стран, где они зарегистрированы. И улетать из Северной столицы в третьи государства. В том числе речь идет и о бюджетных перевозчиках Европы.

Сейчас инициатива правительства города и Воздушных Ворот Северной Столицы находится в проработке в Минтрансе. Кроме того, Пулково уже предложил ведомству список стран, из которых иностранные перевозчики смогут совершать полеты в город на Неве по седьмой свободе воздуха.

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы», в список вошли 33 страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта и Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Пока утверждать, что будут открыты все эти направления, нельзя. Предложения Пулково рассмотрят в Минтрансе. А финальный список собираются утвердить к 1 декабря 2019 года.

Седьмая свобода воздуха позволит привлечь в Пулково европейские авиакомпании, в том числе и бюджетные.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, «открытое небо» Пулково уже заинтересовало крупнейшие европейские авиакомпании. Так, лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air подали заявки на полеты в город на Неве по седьмой свободе воздуха.

КОНКРЕТНО

Из трех перечисленных выше авиакомпаний сегодня полеты из Пулково выполняет только Wizz Air. Это венгерский лоукостер, и летает он из Петербурга в Будапешт. Если аэропорт получит статус «открытого неба», то Wizz Air по заманчивым ценам сможет возить пассажиров и в другие страны Европы прямыми рейсами. Кстати, сейчас билеты в Будапешт и обратно можно «поймать» за шесть тысяч рублей.

К слову, с 1 октября дочерняя компания Wizz Air начнет полеты из Пулково в Британию. Лоукостер Wizz Air UK запустит прямые рейсы в Лондон.

Что касается Ryanair и EasyJet, сегодня они не летают из Пулково. А первая авиакомпания хорошо известна заядлым путешественникам бюджетными перелетами из финского города Лаппеенранта.

– Если перечень стран будет одобрен, то выполнять перелеты из указанных стран смогут не только Ryanair, EasyJet и Wizz Air, но и другие перевозчики, – отметили в пресс-службе Пулково.