2019-11-14T21:28:33+03:00
Звезды

Петербургу присвоили почетный статус «Территория книги и чтения»

На Международном культурном форуме в Петербурге наградили победителей конкурса «Самый читающий регион»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы уже 5 лет подряд гиперактивно читают книги.Петербуржцы уже 5 лет подряд гиперактивно читают книги.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургу присвоили почетный статус «Территория книги и чтения». Это сделали в рамках Международного культурного форума, который проходит в эти дни в городе на Неве. Статус присуждается областям, которые ранее выигрывали во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».

- 14 ноября координационный совет при Министерстве культуры Российской Федерации наградил победителей и лауреатов данного конкурса, который стартовал еще в апреле 2019 года. По итогам пяти лет высоких результатов Петербургу дается официальный статус «Территория книги и чтения», - сообщили детали заседания на культурном форуме в пресс-службе Смольного.

Любопытно, что ранее Северная столица вошла в число городов-рекордсменов по числу книг, которые прочитал один человек. Например, самый активный петербуржец с начала 2019 года «осилил» сразу 776 произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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