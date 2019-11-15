Каршеринг получил булыжником по крыше за неправильную парковку на севере Петербурга

15 Нояб. 08:54 2019-11-15T08:54:26+03:00

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Автомобиль каршеринга пострадал из-за недобросовестного пользователя. Утром в пятницу, 15 ноября, неизвестный житель Петербурга решил отомстить водителю, припарковавшему машину так, что та перегородила пешеходную дорожку с оградой возле дома 33/3 на улице Композиторов. Однако клиент – не владелец авто. А бедная машинка получила булыжником по крыше.

- Видимо не все знают, что каршеринг – это не личное авто и портить его ради наказания нет смысла, - заметили пользователи сети.

Участники обсуждения стали жалеть несчастную машину, которая ни в чем не виновата. За неправильную парковку должна быть наказана не она, а недобросовестный водитель, который не придумал ничего лучше, чем бросить автомобиль в неположенном месте.

К сожалению, далеко не все пользователи сервисов каршеринга ответственно подходят к вождению и парковке автомобилей. Так, например, в середине октября один такой водитель просто бросил машину на трамвайных путях на проспекте Энгельса, перегородив движение для автомобилей и общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU