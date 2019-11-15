2019-11-15T12:06:46+03:00
Происшествия

Петербургские подростки напали на мигранта-кондитера и потребовали его уехать из России

Группе хулиганов грозит до семи лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге подростки напали на мигранта, угрожали ему и требовали покинуть территорию РоссииВ Петербурге подростки напали на мигранта, угрожали ему и требовали покинуть территорию РоссииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге снова участились случаи нападения подростков на мигрантов. Так, в четверг, 14 ноября, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в котором подозреваются шестеро парней. Всем от 15 до 17 лет. Молодые люди напали на 30-летнего приезжего из Узбекистана, угрожали ему расправой и требовали, чтобы тот уехал из России.

- Инцидент произошел 4 ноября около 19:40 в парке Екатерингоф недалеко от дома 12 по Лифляндской улице. Шестеро подростков окружили 30-летнего мигранта, работающего в подсобке на кондитерском производстве. Ребята угрожали мужчине газовым баллончиком и физической расправой, требовали покинуть территорию РФ, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Молодых хулиганов вычислили сотрудники отдела Центра «Э», который занимается борьбой с экстремизмом. Среди них оказались двое 15-летних и трое 16-летних парней, некоторые учатся в петербургских колледжах. Еще один участник нападения, 17-летний подозреваемый, уже находится в СИЗО за подобные нападения. Всем задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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