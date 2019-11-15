Мотоциклист-рецидивист спалил машину экс-игрока СКА из-за конфликта на дороге

15 Нояб. 12:08 2019-11-15T14:48:09+03:00

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Ровно месяц понадобился петербургским полицейским, чтобы установить и задержать злоумышленника, который 13 октября сжег иномарку бывшего игрока СКА Пахрудина Гимбатова. Причиной, как оказалось, стал дорожный конфликт.

- 13 ноября был установлен и задержан мужчина 1971 года рождения, который изобличен в том, что на почве дорожного конфликта с потерпевшим, установил время и место парковки а/м «Ягуар», приобрел бензин, перелил его в пластиковую бутылку и на мотоцикле, приехал к месту парковки, где совершил поджог, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Личность обидчивого байкера оказалась достаточно интересной. О мужчине известно, что он официально нигде не работает, но владеет не самым дешевым мотоциклом марки «Кавасаки».

А еще поджигатель оказался рецидивистом. За последние 30 лет он семь раз становился фигурантом уголовных дел, в том числе за изнасилование и, неоднократно - за кражи.

Теперь мужчине грозит новый срок за умышленное уничтожение чужого имущества. Сгоревший «Ягуар» стоит 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU