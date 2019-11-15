2019-11-15T19:23:49+03:00
Общество

Стало известно, какие места в Ленобласти посетит Дед Мороз из Великого Устюга

Главный волшебник страны задержится в Северной столице на 2 дня - 20 и 21 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дед Мороз появится в Ленинградской областной детской клинической больнице. Фото: "Путешествие Деда Мороза"Дед Мороз появится в Ленинградской областной детской клинической больнице. Фото: "Путешествие Деда Мороза"
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, какие места посетит в регионе Дед Мороз из Великого Устюга. Напомним, главный волшебник страны задержится в Северной столице сразу на два дня – пятницу 20-го и субботу 21-го декабря. Пока точный маршрут Деда Мороза неизвестен, но он точно появится в Выборге и встретится на границе со своим финским соседом Йоулупукки. В разговоре с главой Вологодской области Александр Дрозденко договорился о том, что волшебник посетит детей, лечащихся в Ленинградской областной детской клинической больнице.

- Можно попросить его, чтобы он заехал к нашим ребяткам? Пусть даже на короткое время. Это дети из районов нашей области. Понятно, что родители не имеют возможности их навещать каждый день. Они очень скучают. А Дед Мороз был бы для них как большой подарок, счастье, радость и настоящая сказка, - объяснил просьбу Дрозденко в своем Instagram.

Добавим, что помимо посещений больниц и социальных учреждений, Дед Мороз со своими помощниками пройдет по улицам и площадям Петербурга, где устроит праздничные мероприятия для горожан. Точный маршрут станет известен позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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