2019-11-13T01:47:16+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл дату приезда в Петербург

Главный волшебник страны пробудет в Северной столице два дня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В плане у Деда Мороза навестить детей в больницах и детских домах. Фото: "Путешествие Деда Мороза"В плане у Деда Мороза навестить детей в больницах и детских домах. Фото: "Путешествие Деда Мороза"
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Стало известно, когда же в Санкт-Петербург приедет главный Дед Мороз страны. Волшебник из Великого Устюга задержится в Северной столице на 2 дня – 20 и 21 декабря. Примечательно, что это четвертое путешествие Дедушки Мороза по стране. За прошлые три года он проехал 40 тысяч километров.

- Всего в этот раз Дед Мороз посетит 28 городов России. Свое путешествие он начал с Красноярска 9 ноября. В каждом городе волшебник поздравит детишек в больницах и социальных учреждениях, а также познакомится с малышами, которые нуждаются в медицинской помощи. Для малообеспеченных и многодетных семей Дед Мороз также подготовил подарки и сюрпризы, - делится подробностями во «Вконтакте» официальная группа путешествия волшебника по России.

Помимо благотворительных маршрутов, Дед Мороз со своими помощниками пройдет по улицам и площадям Петербурга, где устроит праздничные мероприятия для горожан.

Напомним, Петербург уже вовсю готовится к Новому году. Город активно украшают к праздникам, а первые нарядные елки уже появились у Гостиного двора и некоторых супермаркетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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