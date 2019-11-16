2019-11-16T18:00:38+03:00
Дом. Семья

Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки

Рыжая плутовка со сломанным позвоночникам успешно идет на поправку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Вышедшая из комы лисица, найденная в Ленобласти, идет на поправку / Фото: "Велес"Вышедшая из комы лисица, найденная в Ленобласти, идет на поправку / Фото: "Велес"
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Лисица, найденная на одной из дорог Ленобласти в состоянии комы, уже совсем ожила. Буквально недавно волонтеры центра помощи диким животным «Велес» кормили пациентку через шприц, а уже сейчас рыжая плутовка занимается «художественной ковкой» своей клетки. В субботу, 16 ноября, сотрудники центра рассказали о состоянии лисы.

- Лисичка после комы украшает свою клетку, прямые прутья решетки ей не нравятся, - пояснили волонтеры.

Животное активно грызет свою клетку, пытаясь выбраться на волю. Оно и понятно, ведь лиса привыкла жить в лесу и не понимает, что с ней произошло. Однако выпускать ее еще рано. Необходимо пройти полный курс лечения и восстановления.

Неподвижное животное нашли на обочине одной из дорог Ленобласти 5 ноября. По всей видимости, ее сбила машина. Неравнодушные люди доставили рыжую в центр «Велес» с подозрением на перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Несколько дней она находилась в коме и в то, что она поправится, мало кто верил. Однако плутовка ожила и постепенно идет на поправку.

Лисица идет на поправку после комы в петербургском центре "Велес".Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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