2019-11-16T19:40:23+03:00
Происшествия

Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения

Шесть человек прошли по уголовному делу о нападении на гражданина Узбекистана
Лилия КОЗЛОВА
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Троих из шести подростков, избивших мигранта в парке Екатерингоф, суд отправил под домашний арестТроих из шести подростков, избивших мигранта в парке Екатерингоф, суд отправил под домашний арестФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ленинский районный суд Петербурга в субботу, 16 ноября, рассмотрел уголовное дело о нападении подростков на мигранта в парке Екатерингоф. Инцидент произошел 4 ноября. Шестеро парней в возрасте от 15 до 17 лет избили 30-летнего приезжего из Узбекистана, угрожали ему расправой и требовали, чтобы тот покинул Россию.

- Действуя умышленно, совместно и согласовано, распределив роли, испытывая ненависть и вражду к лицам, имеющим ярко выраженные признаки и черты наций стран Азии, используя малозначительный надуманный повод для насилия, с применением перцового баллончика напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему множественные удары по голове и телу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Молодых налетчиков вычислили сотрудники отдела Центра «Э», который занимается борьбой с экстремизмом. Двоим ребятам оказалось по 15 лет, троим по 16 и одному – 17 лет. Старший уже находится в СИЗО по подозрению в другом преступлении.

Троих парней отправили под домашний арест до 13 января 2020 года. Двоим суд меру не избирал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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