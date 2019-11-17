«Петербург, спасибо за прием»: Сборная России по футболу поблагодарила за матч и вылетела в Сан-Марино

17 Нояб. 21:20 2019-11-17T21:22:02+03:00

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Сборная России по футболу покинула Санкт-Петербург после игры с Бельгией. Напомним, что матч прошел накануне на "Газпром-арене. Наша команда уступила европейцам со счетом 1:4. Главный тренер России Станислав Черчесов после этого заявил, что готовность команды была не такой, как на чемпионате мира. Сейчас наши футболисты уже покинули Северную столицу.

- Летим в Сан-Марино! Санкт-Петербург, спасибо за приём и до встречи на Евро-2020! - написали футболисты в аккаунте сборной России по футболу.

Сами бельгийцы остались в восторге от нашего города.

- Мы обожаем Санкт-Петербург. Это удивительный город, с потрясающим болельщиками и фантастическим стадионом, - поделились впечатлениями иностранные футболисты.

ИСТОЧНИК KP.RU