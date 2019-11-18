На юге Петербурга мужчина выкинул в мусорку антикварный парабеллум

18 Нояб. 12:28 2019-11-18T12:28:15+03:00

Полицейские из Санкт-Петербурга обнаружили пистолет вечером 16 ноября на помойке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция выясняет, зачем задержанный пытался избавиться от старинного Люгера Р08

Изменить размер текста: A A

Пистолет обнаружили полицейские поздним вечером 16 ноября на помойке во дворе на Авангардной улице на юге Петербурга. Оказалось, что оружие выбросил в бак неизвестный мужчина.

- Злоумышленник был найден по горячим следам. Причем при задержании он попытался скрыться, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После пистолет отправили на экспертизу, а задержанного – в отдел полиции. Оказалось, что мужчина - судимый уроженец Татарстана. Ему 46 лет, а пистолету, который он швырнул в бак, целых 102 года.

- Найденное оружие - Люгер Р08 (парабеллум) 9 калибра 1917 года выпуска. Он был изготовлен заводским способом и переделке не подвергался, - добавил источник.

Теперь полиция выясняет, как антикварный ствол попал к задержанному.

ИСТОЧНИК KP.RU