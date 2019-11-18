Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, что каждую неделю на брифингах в министерстве ей дарят разные подарки.
- Многие приглашают меня приехать в тот иной город, передают петиции, приглашения от зарубежных регионов, - рассказала она в интервью News.ru.
Одним из любимых подарков Захаровой оказался национальный костюм Болгарии. Его дипломату подарил журналист из этой страны.
- Один раз преподнесли картину, которую создали иностранные корреспонденты. Они изобразили себя на брифинге и меня. Это большое полотно, - добавила она.
Теперь эта «занимательная вещь» висит у нее в кабинете. При этом Захарова отметила, что далеко не все подарки с брифингов идут в ее «личный архив», некоторые становятся частью экспозиции в пресс-центре МИД РФ.
Захарова, к слову, и сама любит заниматься творчеством, сочиняет песни. Демо одной из композиций «Верните память» она еще до публикации показывала министру иностранных дел Сергею Лаврову. По ее словам, Лавров тогда сказал: «Быстрее публикуй».
ИСТОЧНИК KP.RU