2019-11-18T14:00:26+03:00
Общество

Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ

Дипломат призналась, что ей особенно нравится народное творчество
Ольга НАЗАРКИНА
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Мария Захарова рассказала, что каждую неделю на брифингах в министерстве ей дарят разные подарки.Мария Захарова рассказала, что каждую неделю на брифингах в министерстве ей дарят разные подарки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, что каждую неделю на брифингах в министерстве ей дарят разные подарки.

- Многие приглашают меня приехать в тот иной город, передают петиции, приглашения от зарубежных регионов, - рассказала она в интервью News.ru.

Одним из любимых подарков Захаровой оказался национальный костюм Болгарии. Его дипломату подарил журналист из этой страны.

- Один раз преподнесли картину, которую создали иностранные корреспонденты. Они изобразили себя на брифинге и меня. Это большое полотно, - добавила она.

Теперь эта «занимательная вещь» висит у нее в кабинете. При этом Захарова отметила, что далеко не все подарки с брифингов идут в ее «личный архив», некоторые становятся частью экспозиции в пресс-центре МИД РФ.

Захарова, к слову, и сама любит заниматься творчеством, сочиняет песни. Демо одной из композиций «Верните память» она еще до публикации показывала министру иностранных дел Сергею Лаврову. По ее словам, Лавров тогда сказал: «Быстрее публикуй».

ИСТОЧНИК KP.RU

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