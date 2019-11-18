Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году

18 Нояб. 14:27 2019-11-18T20:32:50+03:00

Новая поправка Александра Беглова изменила схему, увеличив доходы на 10 млрд, а расходы – на 26,3 млрд Фото: Артем КИЛЬКИН

В поправках к новому бюджету депутаты учли, сколько петербуржцы тратят на дорогу

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Решение увеличить субсидии в сфере транспорта бюджетно-финансовый комитет ЗакСа принял на заседании 18 ноября.

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В первой редакции городского бюджета планировалось, что в 2020 году доходы Петербурга составят 664,7 млрд рублей, расходы - 701,4 млрд рублей, а дефицит - 36,7 млрд рублей. Однако новая губернаторская поправка Александра Беглова изменила эту схему, увеличив доходы на 10 млрд, а расходы – на 26,3 млрд, пишут «Невские новости».

Вице-губернатор Евгений Елин уточнил, что изменение доходной части, естественно, коснется и сферы транспорта. По его словам, профильный комитет учел, сколько петербуржцы платят за передвижение, и исходя из этого рассчитал доходы.

Помимо этого, в рамках поправок предлагается выделить 725 миллионов рублей на строительство развязки возле аэропорта «Пулково». Это поможет спасти город от заторов будущим летом, когда в Северной столице планируется саммит стран-участниц БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU