В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева

18 Нояб. 14:30 2019-11-18T14:30:32+03:00

Х. в силу своей воинской должности на самом деле не мог никаким образом помочь в поступлении в академии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За свои услуги предприимчивый военный требовал 300 тысяч рублей

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Военной академии МТО им. Хрулева майору Алексею Х.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «покушение на мошенничество» УК РФ, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе расследования было установлено, что майор обманул знакомого, пообещав ему посодействовать в поступлении в Военную академию. Цена вопроса составила 300 тысяч рублей. Знакомый согласился, однако сообщил об этом в органы.

В итоге сотрудники ФСБ задержали мошенника при получении первого транша на 150 тысяч. Деньги изъяли, а майор оказался на скамейке подсудимых.

При этом на самом деле Х. в силу своей воинской должности на самом деле не мог никаким образом помочь в поступлении в академии. Свою вину подсудимый полностью признал. Х. оштрафовали на 250 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU