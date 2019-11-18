2019-11-18T15:30:59+03:00
Происшествия

«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок

Вместе с сообщниками гендиректор «Чистерры» обманул руководство МО «Народный»
Ольга НАЗАРКИНА
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«Положительный» мошенник в Петербурге получил условный срок.«Положительный» мошенник в Петербурге получил условный срок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Куйбышевский районный суд вынес приговор бизнесмену Константину П., сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие установило, что он в 2017-2018 годах занимал пост гендиректора ООО «Чистерра». Вступив в сговор с группой подельников, он способствовал победе в конкурсе МО «Народный» на работы по уборке территории. Сумма контракта составила почти 9,5 миллиона рублей.

- После получения денег от чиновников мошенники только создавали выполнения работ. Они заполнили документы недостоверной информацией, а сама уборка территорий выполнялась кое-как, - рассказали в пресс-службе.

Бюджетные деньги злоумышленники перевели на несколько счет юридических лиц или вывели в наличный оборот. Но на этой афере «Чистерра» не остановилась и присвоила еще один миллион компании ООО «Мосстрой». С этой организацией Попов заключил договор на такие же услуги по уборке территории.

В ходе следствия бизнесмен полностью признал вину. Кроме того, он получил только положительные характеристики от родных, соседей, бывших коллег, от классного руководителя своего ребенка, контрагентов, с места прохождения военной службы. На строгом наказании дельца не настаивал даже потерпевший, заявив, что никаких претензий к П. не имеет. Помимо этого, бизнесмен добровольно частично возместил причиненный ущерб.

В итоге суд приговорил П. к 4 годам лишения свободы условно, а также взысканию с него в бюджета МО «Народный» 1,5 млн рублей. Уточняется, что взыскание было обращено на дорогостоящую иномарку подсудимого. В итоге ему пришлось распрощаться со своим BMW 520D.

ИСТОЧНИК KP.RU

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