2019-11-18T16:13:51+03:00
Дом. Семья

Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин

Птицы не только не спешили уходить с трассы, но и недовольно кричали на водителей
Ольга НАЗАРКИНА
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Индюки, медленно переходящие дорогу в Пушкине, рассмешили водителей.Индюки, медленно переходящие дорогу в Пушкине, рассмешили водителей.Фото: СОЦСЕТИ
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Три крупных индюка в понедельник днем устроили транспортный коллапс в городе Пушкин. Дорогу они решили перейти в неположенном месте, причем делали это с чувством с толком, с расстановкой.

Индюшачье шествие сняли на видео и выложили в паблике «ДТП и ЧП Петербурга» во «ВКонтакте». На кадрах записи можно видеть, что водители сигналят птицам, на что те громко и злобно кричат в ответ, но никак не ускоряются.

Автор ролика заметил, что «индюки на дорогах всегда отвечают на все недовольством».

«Видимо, по этой же причине их даже гаишники не трогают!», «С такими связываться опасно», «Такие же, как и пешеходы, которые вразвалочку посреди дороги идут», - посмеялись в комментариях.

Правда, откуда вдруг в Пушкине посреди бела дня взялись преспокойно разгуливает три вредных индюка, пока остается загадкой.

Подписчики паблика предположили, что птицы устроили супер-медленный побег из «индюшатника».

Индюки обругали водителей на дороге в Пушкине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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