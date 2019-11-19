Погода в Петербурге на 19 ноября: Второй день - как в тумане

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-19T08:16:18+03:00

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Санкт-Петербург уже второй день подряд «играет» в столицу Великобритании. В городе на Неве также туманно, как в Лондоне. Плотная пелена окутывает Северную столицу, скрывая от глаз горожан достопримечательности. Даже башня «Лахта Центра» практически исчезли из вида. А причиной тому - теплый антициклон, который держит плюсовую температуру.

- 19 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Временами туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха утром +3...+5, днем - до +7 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Сохранится плюсовая температура и в ближайшие два дня. 20 ноября при этом будет моросить дождь, а 21-го осадков не ожидается. Уйдет и туман.

С пятницы в Петербурге должно похолодать. По словам главного городского синоптика Александра Колесова, температура уйдет в минус и днем и ночью. Правда снега не будет. А через неделю вновь придет потепление до ноля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU