2019-11-19T12:30:33+03:00
Происшествия

Пара мигрантов организовала подпольное казино в жилом доме на севере Петербурга

Незаконным бизнесом занимались приехавшие из ближнего зарубежья мужчина и женщина
Ольга НАЗАРКИНА
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Очередное подпольное казино накрыли в Петербурге.Очередное подпольное казино накрыли в Петербурге.Фото: Юрий СОКОЛОВ
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Очередное нелегальное игорное заведение прикрыли полицейские на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. В ходе рейда правоохранители изъяли 17 системных блоков, 16 мониторов и 16 игровых клавиатур.

- Были задержаны и администраторы этого заведения. Ими оказались 26-летняя женщина и 22-летний мужчина. Оба приехали в Петербург из ближнего зарубежья, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Оба задержанных признались в организации нелегального казино. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 статьи 171.2 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что это уже не первое казино, которое закрывают на проспекте Королева. Ранее в другом жилом доме такое заведение закрыли в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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