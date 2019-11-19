За зарезанного барана на свадьбе во дворе домов в Шушарах ответит отец жениха
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим 15 ноября в одном из дворов дома в Шушарах. Там на глазах у местных жителей группа людей зарезала барана. Обряд они провели в связи со свадьбой. И, как выяснилось, убивал барана именно отец жениха - приезжий из Азербайджана. Ему-то и придется отвечать за произошедшее.
- В отношении 45-летнего мужчины, который на Старорусском проспекте около многоэтажки забил барана, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", - сообщили "КП - Петербург" в полиции. - Известно, что после жестокого обряда он завернул тушу в ковер, погрузил в автомобиль и скрылся.
Ритуал шокировал местных жителей, которые стали его невольными очевидцами. Снятое видео они выложили в соцсети, благодаря этому и удалось найти виновников. Добавим. чот максимальная санкция за преступление по статье "Жестокое обращение с животными" карается лишением свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU