Самому катастрофическому наводнению в истории Петербурга исполнилось 195 лет
Самое масштабное наводнение в Северной столице произошло 19 ноября 1824 года (7 ноября по старому стилю). Уровень воды в Неве и каналах поднялся на 4,21 метра. Большую часть строений просто смыло до основания. Когда вода стала уходить на улицах лежали трупы погибших животных и утонувших людей.
По официальным данным того времени, жертвами наводнения стали около тысячи человек, однако были источники, утверждавшие, что число погибших составило почти 4 тысячи человек. Инфраструктуре города был нанесен гигантский ущерб: 462 дома и здания городских фабрик были разрушены, все переправы повреждены, разбитыми оказались большие и малые суда.
Лишь спустя 186 лет в Петербурге появилась дамба. Благодаря ей страшное наводнение 1824 года городу больше не грозит, уверяют в дирекции комплекса защитных учреждений.
- За последние восемь лет в городе было предотвращено 18 нагонных наводнений, - подчеркнули в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
В последний раз все затворы дамбы закрывали в начале октября из-за сильного западного ветра. Он вызывал нагонную волну, в связи с чем появилась угроза наводнения.
ИСТОЧНИК KP.RU