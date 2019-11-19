Самому катастрофическому наводнению в истории Петербурга исполнилось 195 лет

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-19T13:59:50+03:00

195 лет назад Петербург пережил крупнейшее в истории наводнение.

В 1824 году его жертвами стали сотни человек, а почти все мосты города были разрушены.

Изменить размер текста: A A

Самое масштабное наводнение в Северной столице произошло 19 ноября 1824 года (7 ноября по старому стилю). Уровень воды в Неве и каналах поднялся на 4,21 метра. Большую часть строений просто смыло до основания. Когда вода стала уходить на улицах лежали трупы погибших животных и утонувших людей.

По официальным данным того времени, жертвами наводнения стали около тысячи человек, однако были источники, утверждавшие, что число погибших составило почти 4 тысячи человек. Инфраструктуре города был нанесен гигантский ущерб: 462 дома и здания городских фабрик были разрушены, все переправы повреждены, разбитыми оказались большие и малые суда.

Лишь спустя 186 лет в Петербурге появилась дамба. Благодаря ей страшное наводнение 1824 года городу больше не грозит, уверяют в дирекции комплекса защитных учреждений.

- За последние восемь лет в городе было предотвращено 18 нагонных наводнений, - подчеркнули в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

В последний раз все затворы дамбы закрывали в начале октября из-за сильного западного ветра. Он вызывал нагонную волну, в связи с чем появилась угроза наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU