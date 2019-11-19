Десятки петербургских автобусов признали опасными для перевозок пассажиров

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-19T15:13:52+03:00

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Правоохранители продолжают проверять городские автобусы на предмет соблюдения правил пассажирских перевозок. В рамках очередной операции сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 148 транспортных средств.

- Всего было выявлено 85 нарушений правил дорожного движения, а 48 автобусов и вовсе оказались запрещенными к эксплуатации, - рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД.

В итоге 78 водителей категории «Д» привлекли к административной ответственности. Самыми популярными нарушениями стали езда на неисправных автобусах и разговоры по телефону во время движения. Помимо водителей административные наказания получили еще семь должностных лиц, еще одно предписание было выдано юридическому лицу, осуществляющему перевозки пассажиров.

Последний раз подобный проверочный рейд в Петродворцовом районе полиция провела в конце октября. Тогда было выявлено 90 неисправных автобусов и свыше 100 нарушений правил дорожного движения. К ответственности привлекли 105 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU