2019-11-19T15:18:49+03:00
Происшествия

Петербургский бизнесмен наварился на овощных спекуляциях на 50 млн рублей

Хитрый предприниматель продолжал торговать, хотя объявил себя банкротом
Ольга НАЗАРКИНА
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«Банкрот» закупал овощи на базе на Софийской улице, а потом перепродавал их заказчикам из других регионов.«Банкрот» закупал овощи на базе на Софийской улице, а потом перепродавал их заказчикам из других регионов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спекулянт из Закавказья вел в Петербурге бизнес по перепродаже овощей и фруктов, но налоги платить не хотел.

- Расплачиваться с задолженностью мужчина не собирался и в 2017 году объявил себя признания себя банкротом. Огромные долги по налогам он так и не погасил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Однако это не помешало предпринимателю продолжать вести свой бизнес. «Банкрот» занимался спекуляциями: он закупал овощи и фрукты на базе на Софийской улице, а потом перепродавал их мелкими партиями заказчикам из других регионов. В итоге за два года делец заработал почти 50 млн рублей.

В итоге в отношении мужчины возбудили дело о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, пишет «Мойка 78».

ИСТОЧНИК KP.RU

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