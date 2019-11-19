2019-11-19T16:28:13+03:00
Общество

Нелегальную свалку ликвидировали в Кронштадте

Местные жители считают, что этого мало и требуют найти организаторов экологического безобразия
Ольга НАЗАРКИНА
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После рейда в прокуратуру района было направлено представление о немедленной ликвидации свалки. Фото: пресс-служба прокуратуры ПетербургаПосле рейда в прокуратуру района было направлено представление о немедленной ликвидации свалки. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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Мешки с бытовыми отходами и металлическим ломом незаконно сваливали вдоль Цитадельского шоссе в Кронштадте. Свалку выявили в ходе прокурорской проверки.

- Эта территория не была предназначена для этого. После рейда в прокуратуру района было направлено представление о немедленной ликвидации свалки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После этого весь мусор был вывезен с обочин шоссе. Жители Кронштадта с одной стороны, рады этому, но с другой стороны, считают, что вывезти мусор и ликвидировать свалку - не одно и тоже: просто убрать мусор – мало, и нужно обязательно найти и оштрафовать авторов нелегальной помойки. В противном случае, по мнению обеспокоенных кронштадцев, пройдет неделя-полторы и на этом месте снова начнут складировать мешки с отходами и сломанную мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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