Траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» проверят на безопасность

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-19T16:31:41+03:00

Экспертам предстоит разработать меры по снижению травматизма и проверить влияние плохой погоды на подъемники

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«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для оценки эксплуатации траволаторов на новых станциях Фрунзенского диаметра.

- Дело в том, что траволаторы на «Дунайской» и «Проспекте Славы» расположены в близко от входных дверей вестибюлей и имеют максимально допустимый угол наклона (12 градусов). Поэтому мы намерены получить заключение экспертов о возможных рисках поломки подъемников из-за резкого похолодания, снегопадов, наледи или дождя, - рассказали «КП-Петербург» представители подземки.

В пресс-службе подчеркнули, что все траволаторы на «Дунайской» и «Проспекте Славы», безопасны и еще до ввода в эксплуатацию успешно прошли Главгосэкспертизу.

- Вся поставляемая в метро продукция обязательно проходит полное техническое освидетельствование инженерным центром, - отметили в метрополитене.

Напомним, новые станции «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» официально открыли для пассажиров 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU