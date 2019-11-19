2019-11-19T18:14:29+03:00
Экономика

Стало известно, насколько вырастет плата за «коммуналку» летом 2020 года

Максимально допустимое подорожание за воду, свет и газ обсудили на совещании в Смольном
Ольга НАЗАРКИНА
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В 2020 году подорожают коммунальные тарифы в Петербурге.В 2020 году подорожают коммунальные тарифы в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коммунальные тарифы в Петербурге с 1 июля 2020 году подорожают максимум на 3,5%. Об этом заявил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

- Это на 0,3% ниже уровня, установленного правительством РФ. То есть в следующем году прирост платежей не превысит предполагаемого уровня инфляции, который для Петербурга определен в размере 3,97%, - заявил он на заседании в Смольном.

По словам Коптина, в 2020 году предельный индекс роста тарифов для Петербурга составил 3,8 %: это ниже, чем в среднем по России – 4 %, а в Москве этот показатель составляет 5 %.

Как уточняют «Невские новости», стоимость холодной, горячей воды, водоотведения и отопления с июля нового года не повысится больше, чем на 3%, плата за свет будет проиндексирована на 4,9%, тариф за содержание жилого помещения - на 3,5%, а плата за газ – на 3%.

- В этом году нам удалось свести к минимуму, практически к нулю, рост тарифов на коммунальные услуги, - отметил губернатор Петербурга Александр Буглов. - Эту практику надо продолжать. Ресурсоснабжающие организации должны внимательно относится к своим расходам и не перекладывать затраты на плечи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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