В петербургском метро объяснили, зачем машинист сигналит в тоннеле
Все, кто ездил в метро, наверняка обращал внимание, что иногда машинисты зачем-то сигналят в тоннелях, но немногие знают, с какой целью это делается.
Оказалось, что предупредительный гудок нужен, когда состав следует мимо станции без остановки, к примеру, при перегонке состава. Еще одной причиной сигнала может быть предупреждение о приближении состава для рабочих, которые находятся в тоннеле. После этого строители встают сбоку на банкетку и пропускают поезд.
- Освещение включают и после ночных работ на путях, и в утренние часы, при проследовании первых пяти поездов, - добавили в пресс-службе.
Представители подземки добавили, что жизнь в метро ночью бьет ключом:
в это время убирают мусор, транспортируют рельсы и шпалы, моют тоннели и проверяют металлоконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU