2019-11-19T18:18:19+03:00
Общество

В петербургском метро объяснили, зачем машинист сигналит в тоннеле

Вопрос о «гудящих» поездах задал сотрудникам подземки маленький пассажир Коля Болдуев
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Предупредительный гудок в метро, оказывается, нужен, когда состав следует мимо станции без остановки.Предупредительный гудок в метро, оказывается, нужен, когда состав следует мимо станции без остановки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все, кто ездил в метро, наверняка обращал внимание, что иногда машинисты зачем-то сигналят в тоннелях, но немногие знают, с какой целью это делается.

Оказалось, что предупредительный гудок нужен, когда состав следует мимо станции без остановки, к примеру, при перегонке состава. Еще одной причиной сигнала может быть предупреждение о приближении состава для рабочих, которые находятся в тоннеле. После этого строители встают сбоку на банкетку и пропускают поезд.

- Освещение включают и после ночных работ на путях, и в утренние часы, при проследовании первых пяти поездов, - добавили в пресс-службе.

Представители подземки добавили, что жизнь в метро ночью бьет ключом:

в это время убирают мусор, транспортируют рельсы и шпалы, моют тоннели и проверяют металлоконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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