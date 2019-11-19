2019-11-19T18:23:33+03:00
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор двум членам банды «ювелиров»

Они обчистили салон на проспекте Большевиков почти на 9 млн рублей
Ольга НАЗАРКИНА
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31 января 2018 года члены банды ворвались в магазин на проспекте Большевиков и похитили 1 тыс. 104 ювелирных изделия.31 января 2018 года члены банды ворвались в магазин на проспекте Большевиков и похитили 1 тыс. 104 ювелирных изделия.
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Двое участников преступной группировки, участвовавших в разбойном нападении на ювелирный магазин в Невском районе Петербурга, получили 12 и 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

- Сегодня суд признал преступников виновными в бандитизме, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозка и ношении оружия и боеприпасов, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применении насилия в отношении представителя власти, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

В ходе следствия было установлено, что вечером 31 января 2018 года года подсудимые с другими членами банды ворвались в ювелирный магазин на проспекте Большевиков, где стали угрожать огнестрельным оружием продавцам, а после похитили 1 тыс. 104 ювелирных изделия. Общая сумма похищенного превысила 9 млн рублей.

С места преступления бандиты попытались скрыться на машине, а когда их начал преследовать полицейский автомобиль, преступники стали стрелять по правоохранителям. В результате один из стражей порядка был ранен в голову.

Полицейские открыли по злоумышленникам ответный огонь. В итоге два преступника были ранены и после этого задержаны. Их подельник смог скрыться. Сейчас он объявлен в международный розыск. Похищенные ценности были возвращены владельцу магазина.

В пресс-службе ГСУ отметили, что следователи проделали огромную работу: допросили более 40 человек, провели больше 20 экспертиз и свыше 15 обысков и выемок документов и предметов, важных для расследования.

В итоге суд признал достаточными собранные доказательства и отправил за решетку членов банды на 12 и 16 лет соответственно.

Питерский боевик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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