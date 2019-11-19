Незаконные кафе, ресторан и хостел выселили в центре Петербурга
Чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга продолжают чистить город от нелегальных общепитов и гостиниц. На этот раз на место поставили (а точнее, выставили) владельцев кафе, ресторана и хостела.
- Нелегальное кафе работало на цокольном этаже дома №46–48 по Синопской набережной. Договор аренды был давно расторгнут, но на объекте действовали неустановленные лица. Аналогичная ситуация сложилась и в доме №13 по Большой Морской улице, где был обнаружен ресторан, - рассказали в пресс-службе ККИ.
Помимо кафе и ресторана был выявлен и незаконный хостел, принимающий на постой в доме №31 на улице Черняховского.
В комитете подчеркнули, что всех бизнесменов официально попросили освободить эти помещения добровольно, но по каким-то причинам эти требования исполнены не были. В итоге ККИ ничего не оставалось делать, как выставить предпринимателей на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU