2019-11-19T18:30:36+03:00
Происшествия

Незаконные кафе, ресторан и хостел выселили в центре Петербурга

Сотрудники заведений проигнорировали требования добровольно освободить помещения
Ольга НАЗАРКИНА
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Помимо кафе и ресторана был выявлен и незаконный хостел, принимающий на постой в доме №31 на улице Черняховского. Фото: пресс-служба ККИПомимо кафе и ресторана был выявлен и незаконный хостел, принимающий на постой в доме №31 на улице Черняховского. Фото: пресс-служба ККИ
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Чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга продолжают чистить город от нелегальных общепитов и гостиниц. На этот раз на место поставили (а точнее, выставили) владельцев кафе, ресторана и хостела.

- Нелегальное кафе работало на цокольном этаже дома №46–48 по Синопской набережной. Договор аренды был давно расторгнут, но на объекте действовали неустановленные лица. Аналогичная ситуация сложилась и в доме №13 по Большой Морской улице, где был обнаружен ресторан, - рассказали в пресс-службе ККИ.

Помимо кафе и ресторана был выявлен и незаконный хостел, принимающий на постой в доме №31 на улице Черняховского.

В комитете подчеркнули, что всех бизнесменов официально попросили освободить эти помещения добровольно, но по каким-то причинам эти требования исполнены не были. В итоге ККИ ничего не оставалось делать, как выставить предпринимателей на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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