2019-11-19T19:14:38+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам не целоваться

В ведомстве объяснили, как горожане могут обезопасить себя от гриппа и ОРВИ
Ольга НАЗАРКИНА
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Роспотребнадзор призывает не забывать о гриппе и его верных спутниках - острых респираторных заболеваниях и вирусных инфекциях. Поэтому желательно поменьше целоваться.Роспотребнадзор призывает не забывать о гриппе и его верных спутниках - острых респираторных заболеваниях и вирусных инфекциях. Поэтому желательно поменьше целоваться.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вторая половина ноября в Петербурге выдалась на удивление теплой, однако в Роспотребнадзоре призывают быть бдительными и не забывать о гриппе и его верных спутниках: острых респираторных заболеваниях и вирусных инфекциях.

- Чтобы обезопасить себя, следует соблюдать нехитрые правила. Во-первых, свести к минимуму контакты с уже заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом и вытирать их одноразовыми бумажными полотенцами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ни в коем случае нельзя хвататься за лицо и тереть глаза немытыми руками, потому что легче всего вирус проникает в организм именно через слизистые оболочки.

Помимо этого Роспотребнадзор советует как можно меньше вступать в телесные контакты не только с больными, но и со здоровыми людьми: минимизировать поцелуи и рукопожатия.

- Отдавайте предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, так как распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования, - добавили специалисты.

Если вы все равно заболели, но не можете отлежаться дома, то не забывайте надевать одноразовую маску и меняйте ее каждый час.

Рассказали эксперты и о том, как правильно чихать и кашлять.

- Обязательно нужно прикрывать рот одноразовым платком, ладонями или локтевым сгибом. Эта нехитрая мера может снизить концентрацию вирусов в окружающей среде почти в 70 раз! – отметили они.

В список рекомендаций также включили использование только личной или одноразовой посудой и ежедневную влажную уборку дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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