Стали известны районы Петербурга, где горожане больше всего довольны качеством осенней уборки

19 Нояб. 21:04 2019-11-19T21:04:56+03:00

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Комитет по благоустройству Петербурга отчитался о результатах интернет-голосования о качестве осенней уборки районов города. Напомним, с 29 октября участвовать в нем агитировали всех петербуржцев. Горожане могли оценить, насколько удачно коммунальщики следили за порядком в том или ином районе, собирали листву и мусор и подметали улицы и дворы.

- В опросе приняли участие свыше 26 тысяч жителей Северной столицы. По их мнению, коммунальные службы лучше всего прибирались в Петроградском районе. За ним на втором и третьем месте располагаются Кронштадтский и Петродворцовый районы, - сообщает об итогах голосования пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Больше всего горожан не устроила уборка в Центральном районе. Ей поставили "тройку". Узнать, на каком месте и с какой оценкой располагаются другие районы можно по ссылке на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU