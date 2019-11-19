2019-11-19T21:04:56+03:00
Общество

Стали известны районы Петербурга, где горожане больше всего довольны качеством осенней уборки

Завершилось открытое голосование Смольного по оценке качества уборки в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Больше всего горожан не устроила уборка в Центральном районе. Фото: gov.spb.ruБольше всего горожан не устроила уборка в Центральном районе. Фото: gov.spb.ru
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Комитет по благоустройству Петербурга отчитался о результатах интернет-голосования о качестве осенней уборки районов города. Напомним, с 29 октября участвовать в нем агитировали всех петербуржцев. Горожане могли оценить, насколько удачно коммунальщики следили за порядком в том или ином районе, собирали листву и мусор и подметали улицы и дворы.

- В опросе приняли участие свыше 26 тысяч жителей Северной столицы. По их мнению, коммунальные службы лучше всего прибирались в Петроградском районе. За ним на втором и третьем месте располагаются Кронштадтский и Петродворцовый районы, - сообщает об итогах голосования пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Больше всего горожан не устроила уборка в Центральном районе. Ей поставили "тройку". Узнать, на каком месте и с какой оценкой располагаются другие районы можно по ссылке на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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