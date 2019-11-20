Петербург вошел в тройку лучших городов России для путешествий с детьми в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 00:09 2019-11-20T00:09:18+03:00

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Санкт-Петербург вошел в тройку лучших городов, куда чаще всего приезжают отдыхать с детьми в новогодние праздники. Рейтинг основывался на данных бронирования жилья для путешествий. Оказалось, что семьям с детьми по нраву путешествовать в Новый год, в том числе, и в Северную столицу.

- Петербург расположился в рейтинге сразу после Тюмени и, что не сюрприз, Великого Устюга. Следом идут Москва, Краснодар, Казань и Ярославль, - делится результатами рейтинга медиацентр правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее стало известно, какие места в Ленобласти посетит Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны заедет в Северную столицу на два дня перед праздниками – 20 и 21 декабря. В частности, он навестит ребят, проходящих лечение в Ленинградской областной детской клинической больнице, которые так скучают по дому и родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU