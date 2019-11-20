В ГУ МВД Петербурга опровергли слухи о том, что машина Михаила Боярского насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 02:49 2019-11-20T02:49:39+03:00

В ночь с 19 на 20 ноября в городских СМИ появилась информация о смертельном ДТП с участием именитого актера

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В ГУ МВД Петербурга опровергли новость о том, что машина Михаила Боярского якобы насмерть сбила человека. Ближе к ночи 19 ноября в городских СМИ появилась информация о том, что в полицию поступили сведения от неизвестного человека, который сообщил о страшной аварии с участием темного «Мерседеса» с госзнаками именитого актера.

- Уровень шумихи был нереальный. Телефон ГУ МВД обрывался, УГИБДД не спало тоже, в мессенджерах шла рассылка, что в Приморском районе Д'Артаньян сбил пешехода. В итоге это был лживый вброс. Машина Михаила Сергеевича стояла перед его домом, а сам он и вовсе находился в Москве, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Добавим, что в этот же день в сети появилась другая ложная информация о Боярском. Человек, который представился арт-директором артиста, заявил, что актер окончательно уходит со сцены на пенсию. Позднее сын Михаила Сергеевича опроверг эти слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU